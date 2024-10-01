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عربي-دولي

"خطأ كبير".. أوّل تعليق من نتنياهو بعد الهجوم الإيراني!

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:41
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الكبير الذي شنّته إيران أنّها "ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه".

وأشار إلى أنّ "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل"، متابعاً "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم".
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 وأوضح نتنياهو: "نحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا". (العربية) 
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