"خطأ كبير".. أوّل تعليق من نتنياهو بعد الهجوم الإيراني!

Advertisement

وأشار إلى أنّ "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل"، متابعاً "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم".وأوضح نتنياهو: "نحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا". (العربية)