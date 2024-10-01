ترامب: كان من الممكن منع هذه الحرب

Advertisement

قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحرب الحالية في الشرق الأوسط لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "كان من الممكن منع هذه الحرب تماما ولم يكن ينبغي لها أن تحدث أبدا، لو كنت رئيسا، لما حدثت هذه الحرب".وأضاف: "انظروا إلى العالم اليوم انظروا إلى الصواريخ التي تحلق الآن في الشرق الأوسط، انظروا إلى ما يحدث في روسيا وأوكرانيا، انظروا إلى التضخم الذي يدمر العالم، لم يحدث أي من هذا أثناء رئاستي!" (سكاي نيوز)