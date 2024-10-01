Advertisement

عربي-دولي

ترامب: كان من الممكن منع هذه الحرب

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1255434-638634241524227224.png
Doc-P-1255434-638634241524227224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحرب الحالية في الشرق الأوسط لم تكن لتحدث لو كان رئيسا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "كان من الممكن منع هذه الحرب تماما ولم يكن ينبغي لها أن تحدث أبدا، لو كنت رئيسا، لما حدثت هذه الحرب".
Advertisement

وأضاف: "انظروا إلى العالم اليوم انظروا إلى الصواريخ التي تحلق الآن في الشرق الأوسط، انظروا إلى ما يحدث في روسيا وأوكرانيا، انظروا إلى التضخم الذي يدمر العالم، لم يحدث أي من هذا أثناء رئاستي!" (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:37 | 2024-10-01
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
18:09 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24