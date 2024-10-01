إيران تحذّر إسرائيل وحلفاءها: الردّ يعني دماراً واسعاً

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حذّرت إيران إسرائيل والدول الداعمة لها من الرد، بعد أن أطلقت وابلا من الصواريخ عليها، الثلاثاء.وقال الجيش الإيراني ليل الثلاثاء، إن "أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي سيقابل بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الإسرائيلية".وأضاف الجيش أنه "سيستهدف قواعد ومصالح داعمي إسرائيل في المنطقة إذا تدخّلوا بشكل مباشر ضد إيران".