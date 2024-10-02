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عربي-دولي

"سيتكرّر بقوة أكبر".. رئيس الأركان الإيراني يُهدد بضرب كل البنى التحتية في إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:30
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قام رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري بالتهديد بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا ما هاجمت الأخيرة بلاده ردّا على إطلاق إيران مساء أمس الثلاثاء حوالى 200 صاروخ بالستي فرط صوتي على إسرائيل.
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وقال باقري عبر التلفزيون الحكومي إنّ القصف الصاروخي الذي تعرّضت له إسرائيل مساء الثلاثاء "سيتكرّر بقوة أكبر، وكلّ البنى التحتية للكيان (الإسرائيلي) سيتمّ استهدافها"، وفقا لفرانس برس.

انتهاء الهجوم

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قالت إيران إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هجوم طهران مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" بسبب الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء، وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلاله أكثر من 180 صاروخا باليستيا، بينما قالت طهران، عبر التلفزيون الرسمي، صباح الأربعاء، إنها أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم "عمليتنا انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد. وفي هذا التصور، سيكون ردنا أشد وأقوى"، بحسب رويترز. (سكاي نيوز)


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