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انفجار في مطار ميازاكي باليابان

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:22
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ذكرت قناة NHK التلفزيونية أن إدارة مطار ميازاكي اضطرت لإلغاء جميع الرحلات من وإلى المطار، إثر انفجار في أحد ممراته.
وبحسب القناة، "أكد أحد الموظفين في برج المراقبة أن انهيار أحد الممرات وقع  قبيل الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ويتم التحقق حاليا مما إذا كان انفجارا. ويجري التحقيق في أسباب الحادث".
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(روسيا اليوم)
 

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