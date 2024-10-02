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عربي-دولي
واشنطن تكسر التقاليد الدبلوماسية.. تجاهلت تهنئة الصين باليوم الوطني
Lebanon 24
02-10-2024
|
05:35
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لم تصدر الولايات المتحدة، حتى الآن، رسالة تهنئة رسمية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في كسر للتقاليد والممارسات السابقة. فيما أرسل زعماء ومسؤولون كبار من أوروبا وباقي دول العالم رسائل تهنئة إلى بكين، بمن فيهم رؤساء روسيا وكوريا الشمالية، وفق ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
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واحتفلت الصين بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول مصحوبة بعطلة وطنية استمرت أسبوعاً.
ودأبت الخارجية الأميركية على تهنئة الصين قبل يومها الوطني، كما تفعل مع جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وفي هذا العام، أرسلت واشنطن رسائل تهنئة إلى نيجيريا وقبرص، اللتين احتفلتا باستقلالهما في الأول من تشرين الأول، وإلى غينيا بمناسبة احتفالها الوطني في الثاني من تشرين الأول لكنها لم تقم بذلك مع الصين.
ومع ذلك، حضر مسؤولون من وزارة الخارجية الصينية والبيت الأبيض حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الصيني استضافته سفارة بكين في واشنطن، الاثنين.
ولم تذكر الخارجية الصينية هذا الموضوع خلال إحاطتها الصحفية اليومية، الثلاثاء، والتي ركزت على ردود الولايات المتحدة على الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.
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