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عربي-دولي

سلوفينيا تطالب نتنياهو بـ"وضع حد للحرب"

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:50
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خاطبت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلةً: "ضع حدًا لهذه الحرب!".
وأوضحت فاجون في تصريح للأناضول، الأربعاء، خلال تواجدها بالعاصمة الألمانية برلين، أن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق إزاء تزايد الضحايا المدنيين في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.
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وأكدت فاجون أن دول الاتحاد الأوروبي قلقة من احتمال نشوب حرب إقليمية في المنطقة.
وتابعت: "ما نراه على الأرض هو نزوح أكثر مليون مدني. ندعو الآن جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين وعدم تصعيد الحرب أكثر".
وأشارت إلى أن بلادها وشركاءها في الولايات المتحدة الأمريكية يواصلون جهودهم من أجل وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.
وأردفت: "قلنا دائماً إن الأحداث في غزة ستتصاعد أكثر مع تزايد انتهاك القانون الدولي وقتل المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء".
(الأناضول)
 
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