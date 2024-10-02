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عربي-دولي

من أقنع خامنئي بضرب إسرائيل بالصواريخ؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن الحرس الثوري الإيراني أقنع المرشد علي خامنئي بتوجيه ضربة صاروخية لإسرائيل، لإظهار قوة إيران واستعدادها لحماية سيادتها.


ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم "إنه بعد أيام من النقاشات الرفيعة المستوى للحكومة الإيرانية، نجح كبار القادة العسكريين الإيرانيين في فرض رأيهم بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل، بعد أن أقنع كبار القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني المرشد الأعلى علي خامنئي، بأنها المسار الوحيد إذا رغبت إيران بأن تظهر بمظهر القوة".
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وأشار الصحيفة إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كان من بين الذين حثوا على ضبط النفس في أول الأمر، لكنه عاد وقال بعد تنفيذ الهجمات الصاروخية، أن ذلك كان عملاً مشروعاً من أجل الدفاع عن النفس، مشدد على أن إسرائيل تحاول إدخال إيران في صراع واسع النطاق.

وحذر بزشكيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "إيران لا تسعى للحرب، لكنها ستتصدى بحزم لأي تهديدات"، مضيفا: "هذه لمحة صغيرة من قدراتنا، لا تدخلوا في حرب مع إيران". (روسيا اليوم)
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