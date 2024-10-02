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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و689 منذ بدء العدوان

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:53
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41 ألفا و689 شهيدا، و96 ألفا و625 جريحا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا اليوم 362 من الحرب الإسرائيلية: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و689 شهيدا، و96 ألفا و625 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
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وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 51 شهيدا و165 إصابة، نتيجة 5 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال توغله في مناطق قيزان النجار والمنارة ومعن بخان يونس جنوبي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكدت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". ( الأناضول)
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