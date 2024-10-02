Advertisement

عربي-دولي

حتى يوم غد.. إيران تمدد إلغاء رحلاتها الجوية في جميع أنحاء البلاد

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1255856-638634780556886663.jpg
Doc-P-1255856-638634780556886663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن متحدث مؤسسة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو إلغاء كافة الرحلات الجوية في البلاد حتى غد الخميس، حفاظا على سلامة الطيران في ظل الوضع في المنطقة.

وأكد يازرلو، اليوم الأربعاء، أنه "لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم".
Advertisement

وباغتت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله وعباس نيلفروشان. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-02
10:02 | 2024-10-02
10:00 | 2024-10-02
09:43 | 2024-10-02
09:20 | 2024-10-02
09:10 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24