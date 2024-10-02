حتى يوم غد.. إيران تمدد إلغاء رحلاتها الجوية في جميع أنحاء البلاد

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وأكد يازرلو، اليوم الأربعاء، أنه "لا داعي للقلق بشأن رسوم تذكرة الطيران المدفوعة، وإذا لزم الأمر، سيتم استرداد جميع رسوم التذاكر الخاصة بهم".وباغتت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله وعباس نيلفروشان. (روسيا اليوم)