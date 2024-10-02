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عربي-دولي

بعد الرد الإيراني.. إسرائيل تكشف عن حجم الأضرار التي تعرضت لها!

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:07
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أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر بعض قواعده العسكرية إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الضربات ألحقت أضرارا بالمباني المكتبية ومناطق الصيانة الأخرى في القواعد، منوها إلى أن هذه الأضرار لا تؤثر على عمل القوات الجوية الإسرائيلية.
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كما أكد أن الهجوم لم يلحق أي أضرار بطائرات سلاح الجو، معتبرا أن جميع ضربات الصواريخ في القواعد الجوية كانت "غير فعالة"، مما يعني أنه لم يحدث أي ضرر للعمليات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقال الجيش إنه يقيس فعالية الهجوم على أساس حجم الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والأصول الحيوية وعدد الضحايا، وليس عدد الصواريخ التي أصابت الهدف في النهاية. مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في منع مثل هذه الأضرار والخسائر البشرية الكبيرة.

وباغتت إيران إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله وعباس نيلفروشان. (روسيا اليوم) 
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