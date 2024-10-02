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وزير الدفاع البريطاني: دعمنا إسرائيل خلال هجوم إيران

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:13
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أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات المسلحة البريطانية "قامت بدورها لمنع مزيد من التصعيد" عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل مساء الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بريطانيا لديها قاعدة عسكرية كبيرة في قبرص وأن مقاتلات بريطانية شاركت في دعم إسرائيل خلال هجوم ليل الثلاثاء.
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وفي بيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء دان هيلي تحركات إيران الأخيرة.

وأضاف أن "القوات البريطانية لعبت هذا المساء دورها في منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وأوضح: "أود أن أشكر جميع الطواقم البريطانية المشاركة في العملية على شجاعتهم ومهنيتهم".

وأضاف:أن "بريطانيا تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها من التهديدات".

ويزور هيلي قبرص اليوم لتفقد القوات البريطانية التي تستعد أيضا لإجلاء الرعايا البريطانيين من لبنان بعد استئجار طائرة للقيام بذلك .
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