بعد الرد الإيراني.. بزشكيان يغادر طهران في زيارة إلى قطر

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وتأتي زيارة بزشكيان إلى الدوحة، عقب يوم من إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.وشنت إيران، الثلاثاء، هجوما صاروخيا على إسرائيل، اعتبرته "ردا" على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري عباس نيلفوروشان الأسبوع الماضي، بضربة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.تبع الهجوم الإيراني ضد إسرائيل الثلاثاء، سلسلة ردود فعل واسعة حول العالم، حيث أشارت عديد الدول إلى إدانتها للضربات الصاروخية، فيما كانت المطالبات كبيرة بضرورة وقف التصعيد في المطقة.من جانبه، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، طهران بـ"دفع الثمن"، معتبرا أنها ارتكبت "خطأ جسيما" بقصفها بلاده بوابل من الصواريخ الباليستية.وجاء الهجوم الإيراني في نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن عمليات توغل بري محدودة في جنوب لبنان، قال إنها تستهدف حزب الله، وللسماح لسكان شمالي إسرائيل بالعودة إلى بلداتهم وقراهم.يشار إلى أن بزشكيان الذي ينتمي إلى التيار الإصلاحي، كان قد انتخب رئيسا لإيران خلفاً لسلفه المتشدد، إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية، في أيار الماضي. (الحرة)