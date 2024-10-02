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عربي-دولي

منذ 6 آب.. إليكم عدد الجنود الأوكران الذين قتلتهم روسيا

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:02
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 300 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة قتلى قوات كييف هناك 19550 عسكريا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الأخرى.

وقالت في بيان أن قوات "الشمال" قضت على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ونوفي بوت، ونيكولايفو، ودارينو، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.
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أضاف البيان:" صدت قواتنا 3 هجمات على بلدات بليخوفو أولغوفكا، وتشيركاسكويه وبوريتشنويه، كما صدت 3 هجمات على بلدة نوفي بوت. كما تم تدمير تجمّع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا".
 
وقال البيان:" بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 300 عسكري وعشرات الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من الأسلحة والآليات. وبلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من آب الماضي 19550 عسكريا و135 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و40 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار". (روسيا اليوم)
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