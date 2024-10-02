24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بينها قاعدة استُخدِمَت لاغتيال نصرالله... ماذا أصابت الصواريخ الإيرانية في إسرائيل؟
Lebanon 24
02-10-2024
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الحرة" أنّ إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، بعضها أصاب مناطق مكتظة بالسكان وبعض القواعد العسكرية.
وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن استخدام الصواريخ الباليستية، جعل هجوم الثلاثاء، أكثر صعوبة على إسرائيل، مقارنة بالهجوم السابق الذي كان أغلب ما تم استخدامه فيه هي المسيرات وصواريخ كروز.
Advertisement
وقال معهد دراسات الحرب الأميركي "ISW" في أحدث تقييم له إن إيران كانت في الأغلب ترغب في إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل من خلال إغراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وخاصة وسط إسرائيل، بالصواريخ.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن صاروخا ضرب طريقا بالقرب من مقر جهاز، الموساد، قرب تل أبيب، وانفجرت قذيفة بالقرب من مدرسة في بلدة في وسط إسرائيل، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى وحفرة كبيرة بالخارج، وفقا لمقاطع فيديو وتصريحات الجيش الإسرائيلي.
وتسبب انفجار صاروخي في أضرار بنحو 100منزل في بلدة هود هشارون، شمال تل أبيب، وقالت البلدية: "كان هناك تأثير كبير للغاية وخطر كبير لإزهاق أرواح".
كما حددت القناة، مقطع فيديو آخر، يبدو أنه "يظهر تأثير هذا الصاروخ في موقف سيارات قريب". يُظهر الفيديو أيضاً، وفقاً للقناة، "حفرة كبيرة، مع تغطية الأوساخ من التأثير للمركبات القريبة".
واستهدفت إيران قواعد عسكرية إسرائيلية في الهجوم، منها قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب، مما تسبب في أضرار طفيفة، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ويقول معهد دراسات لحرب إن القاعدة تضم طائرات أف-35 الإسرائيلية، يرجح أن معظمها كانت في الجو وقت الهجوم، لمنع أي ضرر للطائرات واعتراض المقذوفات إذا لزم الأمر.
وقالت وسائل إعلام إن هذه القاعدة استخدمت في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وأظهرت لقطات وصول صواريخ للقاعدة، وفق المعهد.
واستهدفت الصواريخ أيضا قاعدة هاتسريم الجوية في صحراء النقب، وقاعدة تل نوف الجوية التي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوبي تل أبيب. وأظهرت مقاطع صواريخ وهي تسقط بقاعدة تل نوف أو بالقرب منها
وأظهرت لقطات أيضا صواريخ باليستية إيرانية في بثلاثة مواقع أخرى على الأقل، وهي منطقة جنوب هرتسليا، تحديدا بالقرب من قاعدة استخبارات الجيش الإسرائيلي غليلوت، التي تضم وحدة الاستخبارات 8200، ومقر الموساد. ويقول المعهد إن إسرائيل أخلت قاعدة غليلوت قبل الهجوم.
وتعرضت مدرسة في غيديرا، بالقرب من قاعدة تل نوف لهجوم، وكذلك منطقة بالقرب من مول "أيالون"، في منطقة رامات غان، إلى الغرب مباشرة من حديقة اليركون، حيث يقع مقر جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت".
وركز جزء من حزمة الضربات على قاعدتي نيفاتيم وهاتسريم الجويتين في جنوب إسرائيل، لكن عددا كبيرا من الصواريخ استهدف منطقة جغرافية صغيرة جدا وسط إسرائيل مكتظة بالسكان. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
08:02 | 2024-10-02
02/10/2024 08:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:36 | 2024-10-02
للمصريين في لبنان.. هذا الخبر يهمكم
14:32 | 2024-10-02
"المخزون المخفي".. هذا ما كُشف عن ترسانة "حزب الله"!
14:08 | 2024-10-02
بِصلية صاروخية كبيرة.. هذا ما استهدفه "الحزب" مساء اليوم
14:00 | 2024-10-02
ما الذي سيحصل إذا قصفت إسرائيل النووي الإيراني؟
13:59 | 2024-10-02
انطلقت من لبنان.. هذا ما فعله 140 صاروخًا بشمال إسرائيل!
13:59 | 2024-10-02
بعد محاولة الهجوم البري.. إعلام إسرائيلي وصّف التحرك بـ"الكارثة"
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 21:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 21:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 21:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24