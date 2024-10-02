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عربي-دولي

الرئيس الإيراني يصل إلى قطر

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:34
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وصل الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، يوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي.

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان وصل إلى قطر، يوم الأربعاء، في زيارة مقررة بعد يوم من إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.
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ونقلت الوكالة، عن بزشکیان قبیل توجههه إلی قطر في مطار مهرآباد إن زيارة قطر تجري تلبیة لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وبهدف المشارکة في منتدی التعاون الآسيوي.

 وصرح أنه خلال هذه الزیارة سیجري مباحثات مع الحکومة القطریة حول العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وسبتم توقيع مذكرات تفاهم في هذا الشأن.

وسیلقي الرئیس الإيراني في الیوم الثاني من هذه الزيارة کلمة في الدورة التاسعة عشرة لاجتماع منتدی حوار التعاون الآسیوي.

کما قد یجتمع مع عدد من القادة والمسؤولين للدول المشارکة في المنتدی.

ويعقد منتدى حوار التعاون الآسيوي يومي 2 و3 أكتوبر في الدوحة، ويتكون المنتدى المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عاماً بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.
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