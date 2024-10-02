Advertisement

عربي-دولي

قبل الرد على إيران.. هذا ما سيفعله نتنياهو

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1255944-638634877875901241.jpg
Doc-P-1255944-638634877875901241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مسؤول إسرائيلي أن أحد أسباب عدم اتخاذ أي قرار في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد عقد "جولة تنسيق" مع الإدارة الأميركية، وذلك وفق ما أشار مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.
Advertisement
وقال رافيد: "في حين أن إسرائيل سترد بشكل مستقل على الهجوم الإيراني، فإنها تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب التداعيات الاستراتيجية للوضع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الثلاثاء، إنه سيختار وقتا مناسبا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني"، معتبرا أن "إسرائيل أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن أن لا تهديدات أخرى من إيران في المجال الجوي، مشيرا إلى اعتراض إسرائيل "عددا لا بأس به من القذائف الصاروخية".

وأضاف أدرعي "لا معلومات عن إصابات"، مشيرا إلى أن الجيش في "جاهزية كبيرة دفاعيا وهجوميا". واعتبر أن الهجوم خطير و"ستكون له تداعيات"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات المتحدث الإسرائيلي بعد دقائق من إطلاق إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل. وسمح الجيش الإسرائيلي للسكان بمغادرة الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل، بحسب ما قالت رويترز.

كما أعادت سلطات المطارات في إسرائيل فتح المجال الجوي، وأعلنت استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في الساعات المقبلة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2024-10-02
12:07 | 2024-10-02
12:03 | 2024-10-02
12:00 | 2024-10-02
11:43 | 2024-10-02
11:42 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24