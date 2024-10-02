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عربي-دولي
الكرملين: إسرائيل لا تريد أي دور للأمم المتحدة
Lebanon 24
02-10-2024
|
10:41
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن إسرائيل بإعلانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، لا تريد أي دور للأمم المتحدة في حل النزاع.
جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لمراسل موقع SHOT ألكسندر يوناشيف، حيث تابع: "في الأساس، نحن نرى وجهة النظر الإسرائيلية، التي تقول إن إسرائيل لا تسمح بأي دور للأمم المتحدة. واقع الأمر أن الوضع متوتر للغاية في المنطقة، وندعو الجميع إلى ضبط النفس".
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ووفقا لبيسكوف فإن عملية إصلاح المنظمة الأممية تتطلب إجماعا خاصا، وهو "ما يكاد يكون من المستحيل تحقيقه في الوقت الحالي بشأن القضايا الملحة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو شخص غير مرغوب فيه ومنعه من دخول إسرائيل. (روسيا اليوم)
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