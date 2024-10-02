Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: إسرائيل لا تريد أي دور للأمم المتحدة

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1255954-638634886680488158.jpg
Doc-P-1255954-638634886680488158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن إسرائيل بإعلانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، لا تريد أي دور للأمم المتحدة في حل النزاع.

جاء ذلك في تصريحات بيسكوف لمراسل موقع SHOT ألكسندر يوناشيف، حيث تابع: "في الأساس، نحن نرى وجهة النظر الإسرائيلية، التي تقول إن إسرائيل لا تسمح بأي دور للأمم المتحدة. واقع الأمر أن الوضع متوتر للغاية في المنطقة، وندعو الجميع إلى ضبط النفس".
Advertisement

ووفقا لبيسكوف فإن عملية إصلاح المنظمة الأممية تتطلب إجماعا خاصا، وهو "ما يكاد يكون من المستحيل تحقيقه في الوقت الحالي بشأن القضايا الملحة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو شخص غير مرغوب فيه ومنعه من دخول إسرائيل. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2024-10-02
14:32 | 2024-10-02
14:08 | 2024-10-02
14:00 | 2024-10-02
13:59 | 2024-10-02
13:59 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24