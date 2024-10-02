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عربي-دولي
بعد الهجوم على إسرائيل.. ألمانيا تستدعي السفير الإيراني لدى برلين
Lebanon 24
02-10-2024
|
11:31
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استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير الإيراني لديها بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل، وأكدت له عدم جواز مثل هذه الهجمات، وفق ما أعلنه المتحدث الألماني سيباستيان فيشر.
وقال فيشر في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا السفير الإيراني اليوم، وكان خارج المدينة، لكن ممثله حضر، وأوضحنا مرة أخرى أننا ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المباشر من جانب إيران على الأراضي الإسرائيلية، وأنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذا الهجوم".
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كما دعت الوزارة إيران إلى الامتناع عن شن المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال حلفائها.
وأضاف فيشر أن ألمانيا لديها "مجموعة كاملة من الإجراءات" التي ستدرسها برلين الآن مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 تشرين الأول برشقة صواريخ كثيفة للمرة الثانية في التاريخ.
ويأتي الهجوم ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول الماضي. (روسيا اليوم)
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