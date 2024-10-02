Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم على إسرائيل.. ألمانيا تستدعي السفير الإيراني لدى برلين

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1255989-638634910696861443.jpg
Doc-P-1255989-638634910696861443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير الإيراني لديها بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل، وأكدت له عدم جواز مثل هذه الهجمات، وفق ما أعلنه المتحدث الألماني سيباستيان فيشر.

وقال فيشر في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا السفير الإيراني اليوم، وكان خارج المدينة، لكن ممثله حضر، وأوضحنا مرة أخرى أننا ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المباشر من جانب إيران على الأراضي الإسرائيلية، وأنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذا الهجوم".
Advertisement

كما دعت الوزارة إيران إلى الامتناع عن شن المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال حلفائها.

وأضاف فيشر أن ألمانيا لديها "مجموعة كاملة من الإجراءات" التي ستدرسها برلين الآن مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وقد شنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 تشرين الأول برشقة صواريخ كثيفة للمرة الثانية في التاريخ.

ويأتي الهجوم ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول الماضي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2024-10-02
14:32 | 2024-10-02
14:08 | 2024-10-02
14:00 | 2024-10-02
13:59 | 2024-10-02
13:59 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24