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عربي-دولي

مندوب إيران لدى مجلس الامن: إسرائيل تدفع المنطقة نحو كارثة غير مسبوقة

Lebanon 24
02-10-2024 | 12:23
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حذّر مندوب إيران لدى مجلس الأمن من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو كارثة غير مسبوقة، مؤكداً أن بلاده مارست ضبط النفس لفترة طويلة قبل الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، وأن أفعال إيران تستند إلى القانون الدولي.
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وأوضح المندوب أن السبيل الوحيد لمنع المزيد من التصعيد هو أن تنهي إسرائيل حربها على غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل فهمت "ضبط النفس" الإيراني على أنه ضعف.
 
وحذّر المندوب من أن أي عدوان جديد تشنه إسرائيل ضد إيران أو مصالحها سيقابل بتحرك بلا تردد، مشدداً على أن إيران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي تهديد إسرائيلي. 
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