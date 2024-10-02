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أوستن: لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:16
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، على موقف الولايات المتحدة من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال أوستن إن بلاده لن تتردد أبداً في حماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط، وكذلك الدفاع عن إسرائيل وبقية الشركاء في المنطقة.
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وأوضح، عبر بيان نشره على منصة إكس "بالأمس اعترضت القوات الأميركية في الشرق الأوسط صواريخ عدة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، حيث أوفينا بالتزامنا بالشراكة مع إسرائيل في الدفاع عنها".

وأضاف الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة تدين ما وصفه بـ"العمل العدواني الشنيع"، داعياً إيران وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك هجمات أذرعها في المنطقة.


وفي وقت سابق ليلة الثلاثاء، قال أوستن إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد الهجوم الإيراني.

وأضاف "أعرب الوزير وأنا عن تقديرنا المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل بمواجهة ما يقرب من 200 صاروخ باليستي أطلقتها إيران". (الحرة) 
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