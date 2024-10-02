للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. انفجار ضخم يهزّ حي المزة وسط دمشق

هزّ انفجار ضخم اليوم الأربعاء، حي المزة اوسط العاصمة السورية دمشق، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.



وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا السورية أنه "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق".

Advertisement

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".

إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية"، بأن انفجاراً قوياً هزّ حي المزة فيلات غربية الراقي وسط العاصمة السورية، بعد استهداف منزل فيه ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.



جاء هذا بعد ساعات فقط من غارات إسرائيلية استهدفت الحي نفسه، مساء الاثنين، وقتلت 3 مدنيين، بينهم مذيعة، وأصابت 9 آخرين. (وكالات)