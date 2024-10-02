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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية

Lebanon 24
02-10-2024 | 13:54
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علّقت الخارجية الأميركية على حظر دخول غوتيريش لإسرائيل، قائلةً: "لا نجد الخطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال".

أضافت: "لا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد".
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وعن الصراع بين إسرائيل وحزب الله، أكّدت الخارجية أنّه "أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية".

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