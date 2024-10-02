وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة

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دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبدء مسار نحو حل الدولتين، مؤكداً أن بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.وقال الوزير السعودي في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز": "في مواجهة المأساة المستمرة في غزة، من الضروري أن ندرك الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار، ويجب أن تنتهي دوامة العنف المستمرة".وأشار إلى أنه "من السهل إشعال الحرب، بينما تنحدر المنطقة إلى دورة تصعيدية خطيرة، لكن إنهاء التصعيد وإيجاد مسار نحو سلام دائم وسط الدمار واليأس يتطلب الشجاعة والقيادة"، معتبراً أن "الوقت حان لبدء مسار لا رجعة فيه نحو الحل الذي ينتهي بوجود دولتين مستقلتين، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان جنباً إلى جنب".وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن التزام المملكة العربية السعودية "منذ فترة طويلة بالسعي لحل عادل لهذا الصراع"، مشيراً إلى أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد مؤخراً التزامنا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وشدد على أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة اهتمامات المملكة، وأدان بشدة جرائم إسرائيل وتجاهلها للقانون الدولي". (الشرق)