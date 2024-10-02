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عربي-دولي

زيارة قريبة لبوتين إلى قطر؟

Lebanon 24
02-10-2024 | 23:46
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قال سفير قطر في موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن بلاده تبحث مع الجانب الروسي موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قطر وموعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا.
 
وأضاف السفير القطري في حديث لمراسل نوفوستي: "بالفعل كانت هناك دعوة من الرئيس بوتين لأمير قطر لزيارة روسيا، ومن جانبه دعا أمير قطر الرئيس الروسي لزيارة قطر، لكن الآن يتم بحث ومناقشة مسألة المواعيد".
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وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس بوتين مع أمير قطر في أوائل يوليو، في أستانا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وحينها وجه الرئيس الروسي، الشكر لأمير قطر على الحلول الإنسانية التي تقدمها الدوحة فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وخلال ذلك اللقاء قبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدعوة لزيارة روسيا، كما دعا في المقابل الرئيس الروسي لزيارة قطر في الوقت المناسب. (روسيا اليوم)
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