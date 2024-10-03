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عربي-دولي

مرة جديدة.. إيران تهدّد إسرائيل: ستتلقون رداً أكثر قسوة

Lebanon 24
03-10-2024 | 00:08
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء مع أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس خلال زيارته الدوحة، أنّ إسرائيل ستتلقى رداً أكثر قسوة من قبل القوات المسلحة الإيرانية في حال ارتكبت أدنى خطأ. 

وقال إنّ "الدول الغربية قدمت وعوداً كاذبة لإيران ودعتها إلى ضبط النفس من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن استمرار الجرائم الإسرائيلية أجبرنا على توجيه رد قاس على إسرائيل". 
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وشدد بزشكيان على أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كان واحداً من أكثر الأحداث ايلاماً في حياته كونه كان ضيفاً في حفل تنصيبه.

ومن قطر أيضاً، أعلن الرئيس الإيراني، في وقت سابق من أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية طلبوا من إيران الترّيث في الرد على اغتيال هنية، وذلك لـ "إعطاء فرصة للمفاوضات".

وقال بزشكيان إنّ طهران صبرت على الرّد من "أجل إحلال السلام"، لكنّ إسرائيل وبدلاً من أن تكُفّ عن القتل زادت من جرائمها في غزّة ولبنان، "لذا قمنا بالرد". (الميادين)


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