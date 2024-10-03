إيران قد تملك 10 رؤوس نووية بحلول شهر نيسان.. صحيفة بريطانية تكشف

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كتبت "العربية":الصواريخ التي أطلقتها إيران، يوم الثلاثاء الماضي، على إسرائيل "يمكن تعديلها لحمل رؤوس نووية، وإيران قد تكون على بعد 6 أشهر على الأكثر لصنع 10 رؤوس جاهزة للانطلاق نحو أعدائها".هذا الكلام التحذيري الطابع، نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية عن نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الفنلندي أولي هاينونن Olli Heinonen البالغ 78 عاما، والذي أشرف على جهود الوكالة لمراقبة واحتواء البرنامج النووي الإيراني في الماضي، فقد ذكر للصحيفة عبر الهاتف من نيويورك أن إيران تزعم رسميا أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، لكن إسرائيل ودول غربية ترى ذلك كواجهة لتطوير الأسلحة.وكان تقرير صدر في آب الماضي عن الوكالة المعروفة بأحرف IAEA اختصارا، ذكر أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 165 كيلوغراما، أي أكثر بنحو 20 كيلوغراما مما ذكرته هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة في أيار الماضي، علما أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90%، لذلك حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة من أن إيران قد تحقق ذلك في غضون بضعة أشهر إذا رغبت بذلك.وحذر هاينونن في التقرير المنشور بعدد اليوم الخميس من "التايمز" البريطانية، من أن المسؤولين بإيران أشاروا أيضا إلى أنهم غيروا عقيدتهم الدفاعية بطريقة تشير إلى "نعم، يمكننا أن نفعل ذلك (استخدامها) إذا لم نحصل على ما نريد". مع ذلك، قال هاينونين إنه باستخدام الأسلحة النووية، فإن الإيرانيين سيخوضون "مخاطرة هائلة" ومن المرجح أن يستخدموها "كورقة مساومة وتهديد". وقال أيضا: "سيتعين على الرئيس الأميركي أن يفكر بوجود احتمال ضئيل لاستخدام هذه الأسلحة وعليهم أن يكونوا مستعدين لذلك".وذكر أولي هاينونن أيضا، أن مراكز الطرد المركزي الإيرانية مدفونة عادة تحت مناطق جبلية، وتحميها القوات وصواريخ الدفاع الجوي، وضرب التي تخصب اليورانيوم منها في مفاعلات نطنز وفوردو بهجوم مباشر قد يكون "تحديا"، وقد يؤدي إلى نتائج محدودة. (العربية)