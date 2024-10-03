مسيّرات الحوثيين تخطت دفاعات إسرائيل.. وضربت هذا الهدف

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، أن "سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة.وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.وحيّت "أنصار الله"، "الأبطال في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرار أنصار الله في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان.