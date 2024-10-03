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عربي-دولي

استئناف الرحلات الداخلية في مطار مهر آباد في طهران

Lebanon 24
03-10-2024 | 03:07
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أفادت "وكالة الأنباء الإيرانية" اليوم بأن مطار مهر آباد في العاصمة طهران استأنف رحلاته الداخلية، بعد يومين من فرض قيود على الطيران.

يأتي ذلك، غداة إعلان منظمة الطيران المدني في إيران،  إلغاء  الرحلات الجوية كافة حتى العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، عقب هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على إسرائيل في 1 تشرين الأول الحالي.
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ونقلت حينها وكالة "إيسنا" للأنباء عن المدير التنفيذي لمطار طهران الدولي سعيد شلانداري قوله:"في الوقت الحالي، علقنا الرحلات الجوية في مطار طهران الدولي".
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