بالصور.. شاهدوا حجم تأثير الضربة الإيرانية على قاعدة نيفاتيم

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أظهرت صور أقمار صناعية لحظيرة طائرات في قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية رئيسية تم التقاطها بعد وابل هائل من الصواريخ الإيرانية ثقبًا كبيرًا في سقف الحظيرة.والتقطت الصور لقاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل يوم الأربعاء مبينة الأضرار التي لحقت بسقف صف من المباني بالقرب من المدرج الرئيسي.وفي الصور، التي التقطتها أقمار صناعية تابعة لشركة تصوير الأرض "بلانيت لابس" الأميركية، يمكن رؤية قطع كبيرة من الحطام منتشرة حول المبنى.وبحسب الأسوشيتد برس، فإنه لم يتضح سبب الضرر، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب على الفور لطلب التعليق على صور الأقمار الصناعية.يشار إلى أن نيفاتيم هي مقر لأكثر طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تقدمًا، بما في ذلك طائرات الشبح "إف 35" الأميركية.وليس من الواضح من صور الأقمار الصناعية ما إذا كانت أي طائرة في الحظيرة عندما تعرضت للضربة الصاروخية الإيرانية. (سكاي نيوز)