بقنبلة "فاب-3000".. روسيا تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية في دونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دمرت مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رازليف بجمهورية دونيتسك الشعبية بقنبلة من طراز "فاب-3000" المزودة بنظام تخطيط وتوجيه شامل.وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الخميس: "استهدفت غارة جوية مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة رازليف باستخدام قنبلة شديدة الانفجار من طراز "فاب-3000" المزودة بوحدة التخطيط وتوجيه شامل".كما كشفت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عدة أهداف جوية كانت تحلق باتجاه مقاطعة بيلغورود، بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.هذا وكشف مرسوم حكومي أوكراني، حول الاستراتيجية الديموغرافية حتى عام 2040، عن أن عدد سكان أوكرانيا سينخفض بمقدار 6 ملايين، ليبلغ 25.2 مليون نسمة، بحلول عام 2051، إذا استمرت الرسوم البيانية الحالية في الاتجاه ذاته.وتقول الوثيقة المنشورة بموقع مجلس الوزراء: "إن عدد سكان أوكرانيا، وفقا لمعهد الديموغرافيا ومشكلات نوعية الحياة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، قد ينخفض إلى 28.9 مليون شخص بحلول عام 2041، وإلى 25.2مليون شخص بحلول عام 2051".جدير بالذكر أن العدد الحالي للسكان الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يقدر بنحو 31.1 مليون شخص؛ ووفقا لتعداد عام 2001، كان يعيش ما يقرب من 48.5 مليون شخص في البلاد.وأشارت الحكومة إلى أسباب ذلك، ومنها الصراع العسكري، وانخفاض معدلات الولادات، وارتفاع معدل الوفيات المبكرة، والهجرة الجماعية إلى خارج البلاد، فضلاً عن عدم التوازن في سوق العمل.وللحد من هذه الاتجاهات، أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الإدارات لوضع تدابير لكل نقطة من النقاط المذكورة، بما في ذلك عودة المهاجرين من الخارج. (العربية)