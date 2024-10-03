يُعتبر اليد اليمنى للسنوار.. إليكم من استهدفت إسرائيل في غزة اليوم!

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل روحي مشتهى، الذي يُعتبر اليد اليمنى لقائد حركة حماس يحيى السنوار، ورئيس حكومة حماس في غزة. وأفاد أن مشتهى قُتل خلال عملية عسكرية استهدفت مواقع قيادية لحماس في القطاع.كما أكّد الجيش الإسرائيلي مقتل سامي عودة، رئيس جهاز الأمن التابع لحركة حماس، خلال نفس العملية. (سكاي نيوز)