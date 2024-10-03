ما حقيقة تعرض مصر لزلزال جديد؟

انتشرت حالة من القلق بين أهالي إسنا جنوب محافظة الأقصر في مصر، بعد تداول أنباء على فيسبوك عن حدوث زلزال شعر به الأهالي.



Advertisement

وتابع لـ القاهرة 24: أنا الآن موجود في إسنا تحديدا، ولم نرصد حدوث أي زلازل أو أي شيء من هذا القبيل.



وأضاف الشامي: يجب توخي الحذر في نشر تلك الأخبار، والتحقق من مصادرها الأصلية بالبيانات الرسمية الموثقة، ولدينا في الأقصر غرفة أزمات وطوارئ مجهزة لرصد ومتابعة كل ما يحدث. ونفى محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، حدوث أي زلازل أو هزات أرضية في مركز إسنا.وتابع لـ القاهرة 24: أنا الآن موجود في إسنا تحديدا، ولم نرصد حدوث أي زلازل أو أي شيء من هذا القبيل.وأضاف الشامي: يجب توخي الحذر في نشر تلك الأخبار، والتحقق من مصادرها الأصلية بالبيانات الرسمية الموثقة، ولدينا في الأقصر غرفة أزمات وطوارئ مجهزة لرصد ومتابعة كل ما يحدث.

وكانت مصر قد شهدت مساء الأربعاء هزة أرضية على بعد 10 كيلو مترات، جنوب شرق القاهرة، سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. (روسيا اليوم)