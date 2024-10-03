في ضربة جوية إسرائيلية على دمشق... وفاة مستشار عسكري بالحرس الثوري الإيراني

ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية "إس. إن. إن" اليوم الخميس أن مستشاراً عسكرياً بالحرس الثوري الإيراني توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين.

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وذكرت الشبكة الإخبارية أنه يدعى ماجد ديواني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وذكرت الشبكة الإخبارية أنه يدعى ماجد ديواني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بينما قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء منطقة المزة في دمشق، حيث مقار أمنية وبعثات دبلوماسية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتضم منطقة المزة مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لسفارات ومنظمات أممية.





ويقع المبنى المستهدف على بعد حوالي نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت فجر الثلاثاء حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين بينهم إعلامية، وثلاثة مقاتلين في فصائل موالية لطهران، أحدهم من حزب الله.

ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفةً مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وكثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هرباً من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. (العربية)