26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غزة.. الاحتلال دمّر 93% من المباني المدرسية
Lebanon 24
03-10-2024
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الخميس، أن غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ عام.
ونشر المكتب بيانا لوزارة التربية والتعليم في القطاع قالت فيه: "يستمر الاحتلال في استهدافه للمنشآت التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام ما تبقى منها كمراكز لإيواء النازحين، ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي لـ 93 بالمئة من المباني المدرسية وتدمير معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز الانتاج والتقنيات التربوية والتعليم الإلكتروني".
Advertisement
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "تعمد استهداف المباني والمنشآت الإدارية والأكاديمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي ودمر منها أكثر من 130 منشأة".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
17:00 | 2024-10-02
02/10/2024 05:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
15:50 | 2024-10-02
02/10/2024 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
06:03 | 2024-10-03
03/10/2024 06:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:17 | 2024-10-03
السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان براً.. اليكم التفاصيل
12:01 | 2024-10-03
بعد الهجوم الإيراني.. التوتر الإقليمي في ذروته والحرب الشاملة واردة!
12:00 | 2024-10-03
في بلدٍ عربيّ... مقتل أم وابنتها وحفيديها بطريقة وحشيّة
12:00 | 2024-10-03
ما هي التحديّات التي تنتظر إسرائيل في لبنان؟
11:53 | 2024-10-03
بايدن: لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل نقدم لها المشورة
11:47 | 2024-10-03
القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول لانتقاده الرئيس
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 19:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 19:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 19:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24