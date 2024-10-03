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غزة.. الاحتلال دمّر 93% من المباني المدرسية

Lebanon 24
03-10-2024 | 08:55
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الخميس، أن غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ عام.
ونشر المكتب بيانا لوزارة التربية والتعليم في القطاع قالت فيه: "يستمر الاحتلال في استهدافه للمنشآت التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام ما تبقى منها كمراكز لإيواء النازحين، ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي لـ 93 بالمئة من المباني المدرسية وتدمير معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز الانتاج والتقنيات التربوية والتعليم الإلكتروني".
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وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "تعمد استهداف المباني والمنشآت الإدارية والأكاديمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي ودمر منها أكثر من 130 منشأة".
(الأناضول)
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