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عربي-دولي

تركيا: أكملنا التحضيرات لتنفيذ عمليات إجلاء من لبنان

Lebanon 24
03-10-2024 | 09:38
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، اكتمال عمليات التخطيط والتحضير لإجلاء مواطنين أتراك وأجانب من لبنان بشكل آمن.
جاء ذلك بحسب مصادر في الوزارة ردت على أسئلة الصحفيين، على هامش إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، في العاصمة أنقرة.
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وقالت المصادر إن القوات المسلحة التركية نفذت سابقا العديد من عمليات الإجلاء الناجحة.
وأضافت: "أنهت القوات المسلحة التركية تخطيطها واستعداداتها لإجلاء المواطنين الأجانب من لبنان بشكل آمن، ولا سيما مواطنينا".
وأشارت إلى متابعتها التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية.
وأوضحت أنه في حال بدأت عملية الإجلاء، فسيتم توفير المعلومات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية.
(الأناضول)
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