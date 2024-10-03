الرد الإسرائيلي على إيران.. ضرب المنشآت النووية؟





ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن إسرائيل استعدت للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

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يأتي ذلك وسط حديث حول احتمال تسريع إيران لأنشطتها النووية في محاولة لتعزيز قوة ردعِها بعد الضربات الأخيرة التي طالت حلفاءَها في المنطقة. ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه فيما تستعد إسرائيل لتوجيه ضربة كبيرة لإيران ردا على الهجوم الصاروخي الأخير، تتباين التوقعات بشأن الرد المحتمل ومدى تأثيره على مستقبل المنطقة.ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إن إسرائيل استعدت للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.يأتي ذلك وسط حديث حول احتمال تسريع إيران لأنشطتها النووية في محاولة لتعزيز قوة ردعِها بعد الضربات الأخيرة التي طالت حلفاءَها في المنطقة.

ويشير محللون إلى أن حجم الرد الإسرائيلي غالبا ما يعكس مدى تأثير الهجوم الإيراني على الأهداف المحددة. وعلى الرغم من عدم سقوط ضحايا في الهجوم الإيراني الأخير، إلا أن استخدام إيران لأسلحة جديدة يثير المخاوف في إسرائيل بشأن تصاعد التهديدات في المستقبل.



أكد المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية، موفق حرب، أن إسرائيل لن تتأخر بالرد، على عكس إيران التي تأخرت بردها على إسرائيل.



وأضاف حرب أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى ردع إيران عن شن هجمات مماثلة، بل تحاول أيضا توجيه رسالة إلى "محور المقاومة" المدعوم من إيران في المنطقة.



من جهة أخرى، تسعى إيران أيضا إلى ردع إسرائيل عن مواصلة استهداف مصالحها وحلفائها في المنطقة، لكنها تحاول تفادي التصعيد نحو حرب إقليمية شاملة.



وتظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن طهران ليست مستعدة الآن لمواجهة شاملة مع إسرائيل، خاصة مع عدم جاهزية حلفائها.



وقال حرب: "على الجانب الإسرائيلي، يبدو أن تل أبيب تتبنى نفس النهج، فهي ترغب في معاقبة إيران على جرأتها دون الانزلاق إلى حرب شاملة قد تكون مكلفة على الصعيدين العسكري والاقتصادي".



وأضاف: "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت صرح مؤخرا بأن إسرائيل تفضل تغيير النظام في إيران على الدخول في مواجهة مباشرة مع برنامجها النووي".

ضرب المنشآت النووية الإيرانية: هل حان الوقت؟



واحدة من أبرز السيناريوهات التي تثير القلق في الوقت الحالي هي احتمال أن تستغل إسرائيل الفرصة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.



ووفقا لخبراء، تعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني "الخطر الأكبر" على وجودها، وقد صرحت في عدة مناسبات أنها لن تتردد في توجيه ضربة وقائية إذا رأت أن طهران تقترب من إنتاج سلاح نووي.



وقال حرب: " أعتقد من المبكر أن تذهب إسرائيل لضرب المفاعل النووية. لعدة أسباب، منها أن إسرائيل قد لا تملك القوة العسكرية الكافية لضرب المفاعل، وربما لأن البرنامج النووي منتشر في أكثر من منطقة في أنحاء إيران".



وأكد حرب أن إسرائيل ستحتاج إلى دعم أميركي عسكري، لحمايتها من رد إيراني قوي في حال ضرب المفاعل النووي.

الدبلوماسية: هل هي الحل؟



في خضم هذا التصعيد، تبرز أهمية الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع. لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة في ظل تصاعد التوترات والضغوط الداخلية على الحكومتين الإسرائيلية والإيرانية.



إيران، من جهتها، ترغب في الحصول على تطمينات بأن إسرائيل لن تستمر في استهداف مصالحها، في حين تسعى إسرائيل إلى ضمانات بأن إيران لن تتجرأ على استهدافها مرة أخرى، لكن كلاهما، وفقا لحرب، يريدان تجنب حربا إقليمية موسعة.



حول الحل الدبلوماسي، قال حرب لسكاي نيوز عربية: " يجب أن تنضج الظروف. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي على الاعتداءات الإيرانية. وبعد أن ترد إسرائيل، قد تنضج الظروف للتفاهم، لأن الطرفان حققا شيء ما، ووقتها عادة ما تنضج التفاهمات والاتفاقيات".



وأضاف: "وقتها يأتي دور الولايات المتحدة والدول الغربية، أو ربما مجلس الأمن، للتقدم بمبادرة ما لإقناع الطرفين بتخفيف التصعيد. ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة".