تونس.. انتشال 17 جثة في حادثة غرق مركب مهاجرين

Advertisement

قالت وسائل إعلام تونسية إن عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة متواصلة لليوم الرابع على التوالي.وذكرت إذاعة "موزاييك" أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وفرق غوص وعدد من البحارة من جربة وجرجيس تشارك في عمليات البحث، مشيرة إلى أن بعضهم غادر مناطق البحث نتيجة هبوب الرياح.وأكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدايية بمدنين فتحي البكوش أن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ 17 جثة بعد التأكد من أن الجثة المنتشلة ظهر الأربعاء هي لأحد ضحايا المركب المنكوب.وصرح فتحي البكوش بأنه لم يتم إلى حد الآن العثور على مفقودين أو انتشال جثث جديدة.وفي ما يتعلق بعدد الناجين، فقد ذكر البكوش أن عددهم بلغ 34 بعد أن قام ثلاثة أشخاص بتسليم أنفسهم مؤكدين أنهم كانوا ضمن المجموعة المتواجدة على متن المركب قبل غرقه.