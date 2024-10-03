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بوريل يدين استهداف إسرائيل العاملين في قطاع الصحة بلبنان

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:30
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أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، استهداف الجيش الإسرائيلي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة اللبنانية بيروت.
جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، الخميس.
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وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" في لبنان، الخميس، استشهاد 7 من مسؤوليها ومسعفيها في قصف إسرائيلي استهدف مركزها بمنطقة زقاق البلاط في بيروت.
وقال بوريل: "استهدف الجيش الإسرائيلي مرة أخرى العاملين في مجال الرعاية الصحية وسط بيروت خلال الليل واستشهد 7 أشخاص، بينهم عاملون في مجال الرعاية الصحية".
وأشار إلى أن المدنيين ليسوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية فحسب، بل محرومون أيضا من خدمات الرعاية الطارئة.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "إنني أدين هذا الانتهاك لحقوق الإنسان". (الأناضول)
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