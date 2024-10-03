تسبب بدوي قوي.. انفجار حقيبة راكب في أحد المطارات

تسبب انفجار حقيبة أحد الركاب في مطار وارسو بدوي ضخم مما تسبب بتعليق إجراءات المسافرين بشكل مؤقت.

وقالت الممثلة الرسمية للمطار آنا ديرمونت شيمانياك إن سبب الانفجار هو انخفاض الضغط بعلبة مغلقة بإحكام في أمتعة أحد الركاب في منطقة الفرز"، مشيرة إلى أن صاحب الحقيبة كان متوجها إلى فيينا.

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وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث، ولكن البروتوكول الأمني يقضي بتعليق إجراءات المسافرين بشكل مؤقت.



وأكدت لاحقا أن "الوضع عاد إلى طبيعته بعد دقائق".



وذكرت إذاعة RMF FM أن العلبة المنفجرة كانت تحتوي على "مواد بيولوجية" مخصصة للبحث، والانفجار نفسه حدث بسبب احتواء الحاوية نفسها على ثلج جاف للحفاظ على درجة حرارة منخفضة. (روسيا اليوم)