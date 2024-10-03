غزة وأوكرانيا وايران.. قضايا ساخنة في المواجهة بين ترامب وهاريس

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ترسم وجهات النظر حول العالم، وكيفية التعامل مع مشاكله وتحدياته، تناقضا حادا بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في سباقهما للبيت الأبيض قبل الموعد المهم للانتخابات في 5 من تشرين الثاني القادم.وينقل تقرير من صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن هاريس تلتزم إلى حد كبير بقيم الحزب الديمقراطي التقليدية ولكن بلمسة عصرية، فهي تفضل التعددية وتتبنى تحالفات أميركية قوية بينما تسلط ضوءا جديدا على القضايا العالمية مثل تغير المناخ وحقوق المرأة وانعدام الأمن الغذائي.وعلى الجانب الآخر، يروج ترامب، الذي يتجنب الكثير من عقيدة الحزب الجمهوري، لنهج "أميركا أولا" الذي غالبا ما يترجم إلى "أميركا وحدها".وتتفق هاريس وترامب على أن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن تنتهي، وتدعم هاريس محادثات وقف إطلاق النار الجارية للرئيس جو بايدن، والتي تتصور انسحاب إسرائيل من القطاع و "مسارا واضحا" لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة، فيما قال ترامب إنه لن يعارض انتصارا عسكريا إسرائيليا في غزة ولم يستبعد شكلا من أشكال الحكم الإسرائيلي أو الاحتلال للقطاع.فيما يخص إيران، كرئيس ، تخلى ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني التاريخي، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى في عام 2015.ومن غير المرجح أن يقوم أي من المرشحين بإجراء تغييرات جوهرية في السياسة تجاه إيران في المستقبل المنظور، ما لم يتحول قتال إسرائيل مع حزب الله في لبنان إلى حرب أوسع.وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت الحرب نقطة خلاف حادة بين هاريس وترامب.بينما تعهدت هاريس مرارا وتكرارا بدعم حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض ترامب خلال المناظرة الرئاسية في 10 أيلول أن يقول ما إذا كان يريد حتى أن تفوز أوكرانيا.وقال ترامب، دون تقديم تفاصيل، إنه سينهي الصراع بسرعة. وتفسر أوكرانيا ذلك على أنه يعني أنه قد يحاول استخدام قطع محتمل للمساعدات العسكرية الأميركية كوسيلة لإجبار أوكرانيا على اتخاذ قرار بشروط مواتية للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي أميركا اللاتينية، يصطف ترامب وهاريس في معارضتهما للحكومات الاستبدادية في فنزويلا ونيكاراغوا، و يختلفان عندما يتعلق الأمر بالتجارة مع المنطقة.كرئيس، أعاد ترامب التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والتي ساعدت في رفع المكسيك لتصبح أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انتقد العجز التجاري الأميركي مع المكسيك وكندا ، وأظهر حرصا على سن تعريفات لمحاولة الاستفادة من أهداف السياسة الخارجية.أما في أوروبا، لايزال الحلفاء وحلف شمال الأطلسي يعتبرون كامالا هاريس ذات صفة غير معروفة إلى حد ما، لقد كانت شخصية مألوفة كنائبة للرئيس، ولكن هناك اعتراف واسع بأن دورها كان تقديم المشورة للرئيس ، وليس اتخاذ القرارات. لكن هاريس تحدثت مرارا عن أهمية رعاية التحالفات.من ناحية أخرى، شوه ترامب مرارا وتكرارا منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ويخشى حلفاء الناتو علنا من أن تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى انسحاب الولايات المتحدة من الحلف تماما.أما فيما يتعلق بالصين، اتخذ ترامب وهاريس مواقف صارمة تجاه بكين، أحد أكبر منافسي أميركا في التجارة والدفاع والتحالفات الجيوسياسية. وانتقد المرشحان الصين لسرقة الملكية الفكرية والدعم غير العادل في التكنولوجيا والتصنيع الذي وضع الشركات الأميركية في وضع غير مؤات.من المتوقع إلى حد كبير أن تحافظ هاريس على نهج بايدن بشأن القيود التجارية، أبقى بايدن على تعريفات ترامب ورفع بعضها هذا العام، بما في ذلك 100في المئة على السيارات الكهربائية و 50في المئة على الخلايا الشمسية و 25في المئة على بطاريات ومواد المركبات الكهربائية.ووصفت هاريس خطط ترامب لتوسيع التعريفات بشكل كبير بأنها ضريبة على المستهلكين الذين يقول الاقتصاديون إنهم يتحملون تكلفة مثل هذه السياسات.ومن المتوقع أيضا أن تعزز هاريس العلاقات الدبلوماسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة النفوذ الصيني المتزايد هناك، وأعربت عن دعمها للحفاظ على الوضع الراهن في تايوان، وهي إحدى نقاط الاشتعال في العلاقات الأميركية الصينية.إن نهج ترامب الأقل قابلية للتنبؤ به في السياسة الخارجية قد ينفر حلفاء الولايات المتحدة في آسيا. كما أن كيفية تعامله مع العلاقات مع تايوان غير واضحة أيضا. ففي عهد رئاسته، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة والتعاون الأمني مع الجزيرة الديمقراطية التي تدعي الصين أنها أراضيها. ومع ذلك ، قال ترامب إن تايوان يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل الحماية العسكرية.وفي ملف كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، من المرجح أن تشهد رئاسة هاريس امتدادا لنهج إدارة بايدن: العقوبات وزيادة الردع العسكري. (الحرة)