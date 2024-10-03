كامالا هاريس وليز تشيني تتحدان ضد ترامب في حملة انتخابية تاريخية بولاية "ويسكونسن"

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وتخطط هاريس وليز تشيني للظهور معًا في نداء مشترك للناخبين الجمهوريين الذين قد يحتفظون بمواقفهم المحافظة لكنهم ينفرون من الرئيس السابق دونالد ترامب وسياساته. وسيقام الحدث في ريبون في ويسكونسن، موقع سلسلة من الاجتماعات التي ساعدت في تأسيس الحزب الجمهوري في عام 1854.وتتفق السيدتان على القليل من الأمور السياسية بخلاف كراهيتهما ترامب.ولم تكن بينهما أي علاقة تقريبًا عندما تداخلتا في الكونغرس، على الرغم من أنهما تحدثتا عبر الهاتف حول تأييد السيدة تشيني في وقت سابق من هذا الصيف.ويهدف تأييد ليز تشيني ووالدها، نائب الرئيس السابق ديك تشيني إلى إظهار مدى دعم هاريس، وهي النقطة التي أشار إليها زميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في مناظرته ضد السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو، ليلة الثلاثاء.وقال والز "أنا مندهش مثل أي شخص آخر من هذا التحالف الذي بنته كامالا هاريس، من بيرني ساندرز إلى ديك تشيني إلى تايلور سويفت ومجموعة كاملة من الأشخاص بينهما".وقال والز، مشيرًا إلى السيناتور اليساري من فيرمونت وأكبر نجمة موسيقى البوب في العالم. "وهم لا يتفقون جميعا على كل شيء، لكنهم أشخاص متفائلون حقًا".وولدت ليز تشيني في ولاية ويسكونسن ونشأت في فيرجينيا، ومثلت وايومنغ في الكونغرس لمدة ست سنوات.وبعد أن حاول ترامب الإطاحة بنتائج انتخابات عام 2020، تبرأت منه وشاركت في لجنة مجلس النواب المختارة التي تحقق في الهجوم على الكابيتول في 6 تموز 2021.ونفرت مواقفها زملاءها الجمهوريين في وايومنغ لدرجة أن منافسًا أوليًا مخلصًا لترامب طردها من منصبها وانتصر عليها.وقالت تشيني أمام جمهور من جامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية الشهر الماضي: "بصفتي محافظة، وبصفتي شخصًا يؤمن بالدستور ويهتم به، فقد فكرت بعمق في هذا الأمر، وبسبب الخطر الذي يشكله دونالد ترامب، فإنني لا أصوت لصالح دونالد ترامب فحسب، بل سأصوت لصالح كامالا هاريس". (العربية)