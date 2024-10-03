Advertisement

عربي-دولي

ملف توقيف إسرائيل رياضياً ومُعاقبتها.. إلى الواجهة من جديد

Lebanon 24
03-10-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1256806-638636192931238610.png
Doc-P-1256806-638636192931238610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد ملف إسرائيل إلى الواجهة من جديد رياضيا، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيفتح تحقيقين يتيحان له البت في مطالبة الاتحاد الفلسطيني للعبة بإيقاف نظيره الإسرائيلي، على خلفية الحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
Advertisement

ولم يتخذ الفيفا أي قرار فوري بشأن مطالبة الاتحاد الفلسطيني بإيقاف نظيره الإسرائيلي، وفقا لبيان صحفي.

ووفقا لبيان الفيفا أيضا، سيبدأ الاتحاد الدولي تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره، سيركز التحقيق الأول على اتهامات "التمييز" التي وجهها الاتحاد الفلسطيني للعبة، والثاني على "إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أن مقرها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل".

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لـ"فرانس برس": "أعتقد أن هذا الموضوع يسير في وضعه القانوني حسب لوائح الفيفا، وما يهمنا أن تحويل الموضوع للتحقيق تم بالإجماع من مجلس الفيفا، حيث تمت إحالته للجان الاتحاد المختصة، ونحن سنتابع قضيتنا العادلة ولن نتراجع عن حقنا".

ورفض رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو في الكونغرس الـ74 للإتحاد الدولي، عرض الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت، مستندا الى استمرار الحرب في قطاع غزة منذ قرابة العام.

وآنذاك رأى إنفانتينو أن أي عقوبات "يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي".

واعتمد المجلس في نهاية المطاف على نتائج تقرير التقييم القانوني المستقل، الذي كلف لجنة الانضباط بالتحقيق بتهمة التمييز الموجهة من الاتحاد الفلسطيني، فيما سيناط بلجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الفيفا "مهمة التحقيق وتقديم المشورة لمجلس الفيفا بشأن مشاركة فرق إسرائيلية يُزعم أنها متمركزة في الأراضي الفلسطينية في المسابقات الإسرائيلية".

وأوضح إنفانتينو في بيان: "أظهر مجلس الفيفا العناية الواجبة بشأن هذه القضية الحساسة للغاية، وبناء على تقييم شامل اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين". (سكاي نيوز)

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2024-10-04
00:04 | 2024-10-04
23:49 | 2024-10-03
23:45 | 2024-10-03
23:34 | 2024-10-03
23:30 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24