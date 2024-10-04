معارك ضارية.. الخرطوم تشهد تقدّم الجيش السوداني

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أعلن الجيش السوداني استعادة عدد من المناطق في منطقة جبل موية الاستراتيجية الواقعة في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، كما أحرزت قواته تقدما وسط العاصمة، وسيطرت على مباني بنك السودان المركزي وبرج الساحل والصحراء، واقترب أكثر من القصر الجمهوري.وتقدم الجيش في منطقة المقرن وسط المدينة، حيث استعاد مباني بنك السودان المركزي وبرج الساحل والصحراء، واقترب من القصر الجمهوري الذي لا يبعد من تلك المنطقة سوى 1.7 كيلومتر.كما شن الطيران الحربي عدداً من الغارات على تجمعات للدعم السريع في محيط الجامع الكبير، ودمر عدداً من العربات القتالية، وفقاً لمصادر عسكرية.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش القادمة من ولاية النيل الأبيض استطاعت بعد معارك ضارية مع الدعم السريع تحرير جبل سقدي وقرية فنقوقة، التي تبعد نحو 6 كلم من جبل موية، وأجبرت قوات حميدتي على التراجع.وأضافت، أن "قوات أخرى من مدينة سنار استطاعت تحرير جبل الأعور ومحطة مياه جبل موية.وأشارت المصادر إلى أن التقاء الجيوش القادمة من النيل الأبيض مع المتحرك من مدينة سنار تعني عملياً اكتمال تحرير منطقة جبل موية، مبينة في وقت سابق أن استعادة الجيش جبل الدود لم يتبق كثيراً لتحرير جبل موية. (عربي21)