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عربي-دولي

حادث مؤسف.. مصرع مصريين بإطلاق نار في المكسيك

Lebanon 24
04-10-2024 | 00:46
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أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع ملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك، والذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب، والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.
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وأكدت وزارة الدفاع المكسيكية سقوط 6 قتلى و10 جرحى في إطلاق جنود من الجيش النار على شاحنة تحمل 33 مهاجرًا بينهم مصريون عند الحدود الجنوبية للمكسيك.

وأعلنت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، فتح تحقيق في الحادث.

وذكرت في مؤتمر صحافي، عقد مساء الخميس، أن الضحايا الست ينتمون إلى مصر والسلفادور وبيرو، واصفة الحادث بالمؤسف.(العربية)

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