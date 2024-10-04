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عربي-دولي

مباحثات عراقية أميركية.. تشجيع المجتمع الدولي على دعم جهود السلام في اليمن

Lebanon 24
04-10-2024 | 01:10
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، مع مبعوث واشنطن إلى اليمن تيموثي ليندركينغ "النزاع المستمر في اليمن وتأثيره على السكان" والجهود الدولية لإنهائه وتحقيق الاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع حسين مع ليندركينغ الذي وصل بغداد في زيارة غير محددة المدة، وفق بيان للخارجية العراقية.
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وذكر البيان أن الاجتماع "تطرق إلى الوضع الراهن في اليمن ومناقشة التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه البلاد، مع استعراض الآثار الناجمة عن النزاع المستمر وتأثيره على السكان".
كما بحث الجانبان "المبادرات والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف القتال وتحقيق الاستقرار"، وفق البيان ذاته.
وجرى تأكيد "أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين، واستعراض المشاريع الإنسانية الحالية، مع دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم".
وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف، وتشجيع المجتمع الدولي على دعم جهود السلام في اليمن".
(الأناضول)
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