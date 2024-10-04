اليميني الهولندي خيرت فيلدرز يتعهد بدعم إسرائيل

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برر الزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الخميس، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين من خلال استخدامه خطابا مناهضا للمسلمين (الإسلاموفوبيا).جاء ذلك في مقال نشره على موقع اليمين المتطرف "بريتبارت" في الولايات المتحدة.ووصف فيلدرز، الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "حرب عادلة".وأكد على ضرورة وقوف القوميين الأوروبيين إلى جانب إسرائيل.وأضاف: "نحن نقف مع إسرائيل لأن أعداءها أشرار، والحياد في وجه الشر شر" على حد زعمه.وزعم فيلدرز، أن "إسرائيل تقاتل القوى التي تريد محو الشعب اليهودي من على وجه الأرض".وادعى أن المسلمين معادون للسامية، وأن المظاهرات التضامنية التي تقوم بها الجماعات الداعمة لفلسطين في العديد من الدول الأوروبية "مرفوضة"، وأن أحزاب اليسار في أوروبا تكره إسرائيل.ومتجاهلا المجازر الإسرائيلية في غزة والضفة ولبنان، اتهم فيلدرز، المتضامنين مع فلسطين في أوروبا بأنهم "معادون للسامية".وبرر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين باستخدام خطاب الإسلاموفوبيا، زاعما أن "الإسلام عبارة عن أيديولوجية كراهية ضد اليهود".ودافع فيلدرز، بشكل كامل عن الهجمات الإسرائيلية، دون التطرق إلى معاناة الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وسياسات الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان.