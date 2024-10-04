Advertisement

عربي-دولي

اليميني الهولندي خيرت فيلدرز يتعهد بدعم إسرائيل

Lebanon 24
04-10-2024 | 01:25
A-
A+

Doc-P-1256844-638636268702579856.jpg
Doc-P-1256844-638636268702579856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برر الزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الخميس، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين من خلال استخدامه خطابا مناهضا للمسلمين (الإسلاموفوبيا).
جاء ذلك في مقال نشره على موقع اليمين المتطرف "بريتبارت" في الولايات المتحدة.
Advertisement
ووصف فيلدرز، الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "حرب عادلة".
وأكد على ضرورة وقوف القوميين الأوروبيين إلى جانب إسرائيل.
وأضاف: "نحن نقف مع إسرائيل لأن أعداءها أشرار، والحياد في وجه الشر شر" على حد زعمه.
وزعم فيلدرز، أن "إسرائيل تقاتل القوى التي تريد محو الشعب اليهودي من على وجه الأرض".
وادعى أن المسلمين معادون للسامية، وأن المظاهرات التضامنية التي تقوم بها الجماعات الداعمة لفلسطين في العديد من الدول الأوروبية "مرفوضة"، وأن أحزاب اليسار في أوروبا تكره إسرائيل.
ومتجاهلا المجازر الإسرائيلية في غزة والضفة ولبنان، اتهم فيلدرز، المتضامنين مع فلسطين في أوروبا بأنهم "معادون للسامية".
وبرر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين باستخدام خطاب الإسلاموفوبيا، زاعما أن "الإسلام عبارة عن أيديولوجية كراهية ضد اليهود".
ودافع فيلدرز، بشكل كامل عن الهجمات الإسرائيلية، دون التطرق إلى معاناة الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وسياسات الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:20 | 2024-10-04
03:00 | 2024-10-04
02:41 | 2024-10-04
02:20 | 2024-10-04
02:03 | 2024-10-04
01:40 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24