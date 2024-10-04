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العراق يرسل مساعدات طبية وغذائية إلى غزة ولبنان

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:41
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مساء أمس الخميس إرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان بينها سيارات إسعاف.
وقال إنه "بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بمساعدة الشعب اللبناني من خلال اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار زيدان العطواني والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والقطاعية، وبالتعاون مع السلطات اللبنانية، تم إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، ورفد المستشفيات بالأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، وإرسال خمس طائرات محملة بالمواد الطبية التي تسهم بإنقاذ الحياة".
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وأضاف: "تم إرسال العديد من العجلات المحملة بالمواد الإغاثية كالخيام وبعض المواد التي ترفع من معاناة النازحين وكذلك تم إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة".
وأوضح أن "المواد كافة تم إرسالها عن طريق جمعية الهلال الأحمر العراقية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دولة لبنان والهلال الأحمر اللبناني".
(روسيا اليوم)
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