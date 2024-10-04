وزراء التعليم في "ايسيسكو" ينددون باستهداف إسرائيل مدارس غزة ولبنان

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ندد وزراء التربية والتعليم بدول منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الخميس، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع التعليم في غزة ولبنان.جاء ذلك خلال بيان صادر عن الإيسيسكو، عقب اختتام الدورة الثالثة لمؤتمر المنظمة لوزراء التربية والتعليم، بسلطنة عمان الأربعاء والخميس، وصدر عنه "إعلان مسقط".وندد الإعلان "بما تتعرض له مؤسسات التعليم في قطاع غزة وجنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءات سافرة تسببت في حرمان ملايين التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم".وأكد الوزراء "تضامنهم ودعمهم لجهود تمكين التلاميذ والطلاب في الدول الأعضاء المتضررة من الحروب والكوارث والأزمات".(الأناضول)