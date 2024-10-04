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عربي-دولي
روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك شرق أوكرانيا
Lebanon 24
04-10-2024
|
03:45
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حققت القوات الروسية تقدما مهما خلال الأيام الأولى من شهر تشرين الأول، لعل أبرزها، سيطرتها على مدينة أوغلدار الاستراتيجية في دونيتسك.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية رسميا، أمس الخميس، عن سيطرتها على أوغلدار، التي أشارت وسائل إعلام روسية إلى أنها ذات أهمية استراتيجية، حيث تمتلك موقعا مميزا في ساحة المعركة قبل فصل الشتاء، يمنحها ميزة مهمة من الناحية اللوجستية، مشيرة إلى أنه تقع على بعد عدة كيلومترات من خط السكة الحديد الذي يسيطر عليه الروس بين مدينة دونيتسك وشبه جزيرة القرم، وهو ممر يمكن أن يخدم الجيش الروسي كبديل لجسر كيرتش والمعبر البحري إلى شبه الجزيرة.
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وكانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على أوغلدار في وقت سابق، لكنها لم تعلن عن ذلك إلا بعد أن قامت بتمشيطها وتطهيرها بالكامل من القوات الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك سيطرت القوات الروسية على بلدة نوفوسيولوفكا في مقاطعة كورسك، التي سيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء منها، لكنها توقفت عن التقدم إثر الهجوم الروسي المضاد، الذي استعادت خلاله مساحة لا بأس بها كانت قد سيطرت عليها قوات كييف.
وفي شرقي مقاطعة خاركيف، بالقرب من الحدود مقاطعة لوغانسك، تمكنت القوات الروسية من عبور نهر زيربتس وتقدمت مسافة تزيد على 4 كيلومترات واقتربت من نهر أوسكال.
(سكاي نيوز)
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