Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية في دونيتسك شرق أوكرانيا

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1256919-638636352526539432.jpeg
Doc-P-1256919-638636352526539432.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت القوات الروسية تقدما مهما خلال الأيام الأولى من شهر تشرين الأول، لعل أبرزها، سيطرتها على مدينة أوغلدار الاستراتيجية في دونيتسك.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية رسميا، أمس الخميس، عن سيطرتها على أوغلدار، التي أشارت وسائل إعلام روسية إلى أنها ذات أهمية استراتيجية، حيث تمتلك موقعا مميزا في ساحة المعركة قبل فصل الشتاء، يمنحها ميزة مهمة من الناحية اللوجستية، مشيرة إلى أنه تقع على بعد عدة كيلومترات من خط السكة الحديد الذي يسيطر عليه الروس بين مدينة دونيتسك وشبه جزيرة القرم، وهو ممر يمكن أن يخدم الجيش الروسي كبديل لجسر كيرتش والمعبر البحري إلى شبه الجزيرة.
Advertisement
وكانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على أوغلدار في وقت سابق، لكنها لم تعلن عن ذلك إلا بعد أن قامت بتمشيطها وتطهيرها بالكامل من القوات الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك سيطرت القوات الروسية على بلدة نوفوسيولوفكا في مقاطعة كورسك، التي سيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء منها، لكنها توقفت عن التقدم إثر الهجوم الروسي المضاد، الذي استعادت خلاله مساحة لا بأس بها كانت قد سيطرت عليها قوات كييف.
وفي شرقي مقاطعة خاركيف، بالقرب من الحدود مقاطعة لوغانسك، تمكنت القوات الروسية من عبور نهر زيربتس وتقدمت مسافة تزيد على 4 كيلومترات واقتربت من نهر أوسكال.
(سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:50 | 2024-10-04
05:35 | 2024-10-04
05:32 | 2024-10-04
05:30 | 2024-10-04
05:24 | 2024-10-04
05:21 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24